“Порок на експорт-2”

Схоже, історії про російських мафіозі припали до вподоби закордонному глядачеві.

Так, днями стало відомо, що режисер одного з найкращих фільмів позаминулого року "Порок на експорт" має намір зняти продовження стрічки.Цікаво, що в прокаті фільм 2007 року був не найуспішніший на той час. Проте стрічка зуміла завоювати прихильність багатьох кінокритиків. А Вігго Мортенсена, який зіграв одного з головних персонажів фільму, навіть номінували на “Оскара” за “Найкращу чоловічу роль”. Тож рішення залучити актора до зйомок сиквелу, на думку Кроненберга, - більш ніж правильне. Тим не менше, Мортенсен досі не дав згоди.За попередньою інформацією, за написання сценарію повинен взятися Стів Найт. Саму ж назву стрічки та дату релізу Кроненберг поки-що не розголошує. Зрештою, як і деталі сюжету. Невідомо також, чи повернуться в проект виконавці двох інших головних ролей - Наомі Уоттс та Венсан Кассель.