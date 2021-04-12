Бізнесмен з Дніпра Олександр Петровський, відомий також як кримінальний авторитет "Нарік", мав підтримку п'ятого Президента України Петра Порошенка. Той навіть вручав Петровському нагороду.

Про це у своєму блозі "Право на правду" розповів журналіст Дмитро Гнап. Він зауважив, що у Петровського є яскраве кримінальне минуле, однак кілька років тому він вирішив "кинутись" у релігію.

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Відтак, наприкінці 2018 року Петровський був разом з тодішнім президентом Порошенком та митрополитом Єпіфанієм на урочистій службі з нагоди отримання Україною Томосу. Після богослужіння зробили пам'ятне фото.

Поруч з президентом та митрополитом – кримінальний авторитет Олександр Петровський, який останні роки офіційно сам себе називає бізнесменом та меценатом,

– заявив Гнап.

Він також нагадав, як Порошенко нагородив Петровського державною нагородою – Хрестом Івана Мазепи за визначні заслуги перед Україною.



Петровський зі священнослужителями та Порошенком / Фото detective-info

До теми. Син Олександра Петровського – Єрмак – влаштував у Дніпрі масштабну стрілянину. Як зазначив Гнап, ніхто хлопця так і не притягнув до відповідальності.

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