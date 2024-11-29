Як зазначає 24 Канал, про це пише політичний експерт Петро Олещук.

Дивіться також Найбагатші люди України: якими капіталами володіє п'ятірка лідерів

"Видання NV вийшло з рейтингом найбагатших олігархів 2024 року. Трійка призерів: Ахметов, Пінчук, Порошенко. Якщо з першими двома все зрозуміло, то з Порошенко – цікавіше. За цей рік він збагатився з 950 мільйонів до 1,2 мільярда доларів. В країні, яка важко воює, Порошенко заробив на 22% більше, ніж у 2023", – зазначає Олещук.

Рейтинг найбагатших українців / Інфографіка NV

Експерт наголошує: Петро Порошенко мав би пишатися такими досягненнями, адже на початку війни він був всього 12-й в рейтингу. А от фантастично збагатився якраз за час повномасштабного вторгнення Росії.

Натомість, на думку експерта, нардеп хоче, щоб таке збагачення не асоціювалось з ним особисто. Саме тому записав мільярд на старшого сина Олексія. Олещук пояснює такий вчинок тим, що суспільство погано поставиться до мільярда доларів в олігарха, який збирає донати з українців і постійно піариться на війні. Водночас він нагадує, що син Порошенка виїхав з країни до повномасштабного вторгнення і "просто насолоджується життям по Лондонах та Монако".

За словами Олещука, ситуація, коли нардепи переписують активи на синів, дружин, водіїв та коханок, давно практикується у партії Порошенка у Верховній Раді, адже "Європейська солідарність" точно найбагатша фракція серед усіх європейських парламентарів. Лише один Петро Порошенко заробляє явно більше, ніж будь-які європейські парламентарі.

Експерт відзначає дисонанс між заявами Порошенка та його статками.

Десь у ці дні олігарх-мільярдер поїхав до Європи розповідати європейським дипломатам, як йому та його депутатам важко живеться під час війни. Позустрічається та до синів у Лондон заїде. Якраз на різдвяні свята. А ви, українці, воюйте. І не забувайте донатити у Фонд Петра Порошенка,

– резюмує Олещук.

Як повідомлялось раніше, українські бійці розкритикували Порошенка за піар на допомозі ЗСУ та поділі військових на сорти.