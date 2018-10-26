Порошенко похизувався значним зростанням економіки

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в січні-вересні 2018 року склав 3,8% до аналогічного періоду 2017 року.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко, виступаючи на Першому форумі регіонів України та Білорусі.

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Він зазначив, що зростання відбувається за непростих умов, в яких розвивається Україна.

"Ми забезпечуємо економічне зростання. Поки що зростання економіки за підсумками трьох кварталів становить 3,8% ВВП України. Це за не дуже простих умов, у яких розвивається Україна", – заявив Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко заявляв, що через російсько-українську війну, що триває на Донбасі на оборону України витрачається 6% ВВП, що становить приблизно 200 мільярдів гривень.