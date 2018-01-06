Порошенко привітав українців із Різдвом: опубліковано відео

У суботу, 6 січня, Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною привітали українців із Різдвом Христовим, яке відзначається 7 січня за юліанським календарем.

Текст привітання опублікований на сайті глави держави.

"Різдво – народження надії на порятунок, надії на мир, надії на справедливість. Це свято – воно духовне, але воно й державне, воно й народне (...) Уже понад тисячу років ми, українці, по-особливому відзначаємо цей день. Ми зберігаємо наші звичаї. Вони роблять нас особливими і несхожими на інших", – мовиться у різдвяному привітанні Порошенка.

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"Де б ми не були сьогодні: у церкві, за святковим столом або на роботі, –згадаймо тих, хто захищає нашу країну. І помолимося за них, попросивши для них у Бога здоров'я і сили", – закликав президент усіх українців.

У свою чергу Марина Порошенко закликала згадати "добрим словом тих, хто живе в нашому серці", подякувати батькам, дітям, рідним і близьким, друзям і колегам за те, що "ми – разом".

Відео різдвяного привітання Порошенка: