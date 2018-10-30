Новим головою Київської обласної державної адміністрації Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Терещука.

Відповідний указ №349/2018 з'явився 30 жовтня на сайті глави держави.

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"Призначити Терещука Олександра Дмитровича головою Київської обласної державної адміністрації з 30 жовтня 2018 року з оплатою праці відповідно до законодавства", – зазначено в указі.



Олександр Терещук призначений новим головою Київської ОДА

Хто такий Олександр Терещук?Народився 11 лютого 1964 на Вінниччині. Зробив кар'єру у правоохоронних органах України.



Працював начальником Печерського районного управління ГУ МВС, пізніше начальником головного управління МВС у Києві, згодом займав посаду начальника Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків.



З листопада 2012 до липня 2014 очолював Управління МВС України у Волинській області, а з липня 2014-го був призначений начальником Головного Управління МВС України у місті Києві. Потрапив під люстрацію, проте президент Петро Порошенко її скасував. З квітня 2016 року донедавна був першим заступником голови Одеської ОДА.



24 жовтня Кабмін рекомендував призначити Олександра Терещука головою Київської ОДА.

Окрім указу про призначення Терещука, на сайті глави держави у вівторок також з'явився указ про звільнення із посади голови Київської ОДА Олександра Горгана. На цю посад Горган був призначений у жовтні 2016-го. Інформація, що Горган буде звільнений із цієї посади з'явилась у ЗМІ ще наприкінці вересня.