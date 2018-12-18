Порошенко провів зустріч з президентом ЄБРР

У понеділок, 17 грудня, Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакробарті.

Про це повідомили у прес-службі глави держави.

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Президент України наголосив на важливості великих інфраструктурних проектів та проектів з безпеки, які впроваджуються із залученням коштів Європейського банку реконструкції та розвитку, зокрема таких як Бескидський залізничний тунель, роботу над об'єктом "Укриття" та інші проекти в Чорнобильській зоні,

– йдеться у повідомленні прес-служби.

Президент також привітав ухвалення нової Стратегії Банку щодо України на 2018 – 2023 роки, яка була узгоджена Радою директорів ЄБРР у жовтні.

Президент ЄБРР запевнив, що Банк буде підтримувати структурні зміни в Україні за допомогою інвестицій та фінансування інфраструктурних, муніципальних та інших важливих проектів.