Порошенко заспокоїв щодо зростання тарифів на електроенергію

Президент України Петро Порошенко заявив, що ціни на електроенергію для населення не повинні бути підвищені. Він запевнив, що вартість світла з 1 квітня не зросте.

Про це глава держави сказав 7 березня в інтерв'ю трьом українським телеканалам.

"Українські люди не повинні платити за ці забаганки, та ціни для населення не повинні бути підвищені... Я сумніваюся, що у квітні – принаймні мені про це нічого невідомо – ця система (впровадження стимулюючого регулювання, RAB-тариф) буде введена. Думаю, що це вимагає додаткових кроків з боку регулятора уряду і, можливо, парламенту", – сказав Порошенко, відповідаючи на питання про можливе підвищення тарифів на електроенергію з 1 квітня.

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Президент також зазначив, що сьогодні в Україні не створено ринок електроенергії.

"Так, треба вводити європейські норми. Так, треба виконувати ті зобов'язання, які ми брали в Угоді про асоціацію, під якою стоять підписи тих, хто має безпосередньо відношення до Угоди про асоціацію. Це зобов'язання парламенту і уряду, не президента", – додав він.

Що таке RAB-регулювання? Система довгострокового тарифоутворення, яка широко застосовується в європейських країнах. Головною метою системи є залучення інвестицій у розвиток і модернізацію електромереж, тоді як на сьогодні тарифи для компаній електроенергетичного сектора розраховуються за принципом "витрати плюс".