Порошенко заявив про звільнення з полону 5 військових батальйону "Донбас"
Президент України Петро Порошенко заявив про звільнення з полону 5 військових батальйону "Донбас".
Джерело: “РБК-Україна”
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