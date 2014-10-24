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      Порошенко заявив про звільнення з полону 5 військових батальйону "Донбас"

      1854 Читать новость на русском
      батальйон "Донбас"
      батальйон "Донбас" / http://wartime.org.ua

      Президент України Петро Порошенко заявив про звільнення з полону 5 військових батальйону "Донбас".

      Щойно звільнили з полону 5 військових з батальйону "Донбас, - написав Порошенко.

      Нагадаємо, Уповноважений Президента України з питань мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що у зоні АТО були взяті в полон або пропали безвісті майже 3 тисячі осіб.

      Теги: АТО
      Джерело: “РБК-Україна”
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      Новини за 24 жовтня 2014
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