Порошенко зробив важливу заяву щодо співпраці з ЄС
Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів поглибити співпрацю з ЄС щодо цифрової економіки, Енергетичного союзу, митного співробітництва та юстиції та внутрішніх справ.
Про це глава держави написав у своєму Twitter.
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"Угода про асоціацію – це дороговказ нашої інтеграції до ЄС. У розвиток моїх ініціатив в рамках "чотирьох союзів" доручив уряду вжити заходів щодо поглиблення інтеграції в сферах цифрової економіки, енергетичного союзу, митного співробітництва та юстиції та внутрішніх справ",– зазначив Петро Порошенко.
Джерело: 24 Канал
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