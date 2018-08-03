Порошенко призначив нелюстрованого прокурора часів Януковича головою управління СБУ в Києві

Президент України Петро Порошенко підписав укази щодо звільнення Сергія Семочка з посади начальника головного управління Служби безпеки України у Києві області, також призначення на його місце Олега Валендюка.

Відповідні укази гаранта оприлюднено на його офіційному сайті. Так, документ щодо звільнення Семочка має номер 223/2018 , а про призначення Валендюка – №226/2018.

Читайте також: Підлеглий Шокіна рятується від люстрації всіма способами

Крім того, іншим указом №225/2018, Порошенко призначив Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України.

Усі вищезазанчені документи датовано 31 липня.

Зауважимо, що Семочко очолив управління СБУ в Києві та Київській області на початку травня 2018 року.

Щодо Валендюка, то він уперше потрапив у об’єктив програми "Схеми" у липні 2015 року, коли журналісти з’ясували, що той підлягає люстрації, але у підсумку залишився на посаді, передає "Радіо Свобода".

Річ у тім, що під час Революції гідності Валендюк обіймав посаду заступника начальника головного управління Генпрокуратури України, а відтак, відповідно до частини 2 статті 3 закону України "Про очищення влади", підпав під люстрацію.

"15 жовтня 2014 року, у день, коли набрав чинності закон про люстрацію, Валендюк надіслав запит до Генпрокуратури України, чи підпадає він під звільнення. 16 жовтня йому відповіли, що так. 17 жовтня Валендюк подав позов до Окружного адміністративного суду Києва з проханням заборонити його звільнення. І наступного робочого дня, 20 жовтня, з’явилася судова ухвала – заборонити Генпрокуратурі звільняти прокурора Валендюка з займаної посади", – зазначалося тоді у "Схемах".

Вдруге ж Валендюк зацікавив журналістів вже у грудні 2017 року, коли його помітили біля Адмінстрації Президента - на момент зйомок він був першим заступником прокурора Автономної Республіки Крим, пише "Українська правда".

"За п’ять днів Валендюк знову прийшов на Банкову, а через два тижні – 3 січня 2017 року – його призначили заступником начальника управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва департаменту забезпечення діяльності керівництва Генпрокуратури", – переконували автори матеріалу.

Вже у квітні 2018 року менеджер групи реформи органів правопорядку "Реанімаційного пакету реформ" Володимир Петраковський повідомив, що Валендюк претендує на посаду директора територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві. Зокрема, в анкеті Валендюк вказав, що проходить військову службу за контрактом, але не уточнив, в яких саме військах.

До слова, під час розпалу подій Євромайдану Валендюк отримав нагороду від тодішнього генпрокурора Віктора Пшонки.

Читайте також: Обурливий реванш: як поновленому після люстрації прокурору хочуть повернути втрачену зарплатню

"За день до розстрілу Небесної сотні йому призначили грошову премію "за активну участь у вирішенні нагальних питань прокурорської діяльності в умовах складної ситуації, яка виникла в Україні у зв'язку з масовими акціями протесту", – підкреслюють журналісти.

Кар’єру прокурора Олег Валендюк розпочав у 1998 році на посаді прокурора відділу загального нагляду прокуратури Вінницької області. У період з 2014 до 2017 року він задекларував 982,6 тисячі гривень зарплати в органах прокуратури.