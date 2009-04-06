Португалія: F1 Powerboat

"Формула-1 на воді" - це не лише цьогорічний гран-прі Малайзії!

Стартував новий чемпіонат світу власне Формули-1 на воді. Дві перші гонки відгриміли на дебютному етапі сезону в Португалії.Умови перегонів диктували представники "Тім Абу Дабі". Ахмед Аль Хамелі з Об'єднаних Арабських Еміратів першим перетнув фінішну лінію перегонів "номер один", випередивши чинного чемпіона Прайса і шведа Андерсона. Втім загальний залік після португальського етапу очолив співвітчизник та партнер Аль Хамелі по команді Зані Аль Хамзі.Саме пілот "П'ятого" човна був найкращим у другій гонці і у підсумку накопичив найбільше залікових очок - 29. У класифікації Аль Хамзі на 9 пунктів випереджає Аль Хамелі перед наступним етапом чемпіонату в Росії.