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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Португалія: Ралі

21:34, 3 квітня 2009 235

Порохівниці переповнені порохом!

Маркус Гронхольм, повернувшись у WRC, веде боротьбу за призові позиції на ралі Португалії. Впродовж левової частки дистанції п'ятниці "Імпреза" фіна трималась на другій позиції, втім на останньому 7 допі фін втратив час і перемістився на четверту сходинку.Лідирує ж у Португалії екс-партнер Гронхольма по "БіПі" Форду Міко Хірвонен. Перед другим днем перегонів перший номер "Блакитних Овалів" зумів на 15 секунд втекти від власника другої позиції Дані Сордо із "Тотал Сітроена". Лідер поточного чемпіонату Себастьян Льоб поки лише 3.Далі, нагадаємо, Гронхольм, 5 - Петер Сольберг. На 6 позиції Себастіан Ожьє. Чільну вісімку замикають Метью Вілсон і Євгеній Новіков. Чергова невдача тим часом спіткала Ярі-Маті Латвалу. Лідируючи в абсолюті португальського ралі, фін примудрився знову зійти з дистанції. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 квітня 2009
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