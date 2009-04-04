Португалія: Ралі

Себастьян Льоб очолив протокол, вигравши 3 стартові допи дня.

Легко та невимушено повернувся на звичну позицію. Француз Себастьян Льоб виграв три стартові спецділянки другого дня ралі Португалії і очолив протокол перегонів. На 7 секунд позаду "Сітроена" чинного чемпіона за підсумками першої части перегонів дня опинився "BP Fоrd" Мікко Хірвонена. На 37 секунд відстає від лідера другий екіпаж "Тотал Сітроен" іспанця Дані Сордо. Восьмий доп португальського ралі став фатальним для ключової персони етапу. Фін Маркус Гронхольм, який після дворічної паузи повернуся у WRC чемпіонат, розбив свою "Імпрезу" і змушений припинити участь у змаганнях.