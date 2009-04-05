Португалія: Ралі

Результат стовідсотковий - конкуренти у розпачі.

Як боротись із Себастьяном Льобом у цьому сезоні чемпіонату світу з класичного ралі - схоже для суперників француза загадка. Сі-чотири, який пілотує п’ятиразовий чемпіон світу, не залишає іншим екіпажам жодних шансів на усіх видах покриття і штампує перемоги одна за одною.На бездоріжжях Португалії перший пілот "Тотал Сіторен" захопив лідерство під час другого дня перегонів і спокійно довів справу до перемоги вже у неділю. Це до слова четверта перемога Себа з чотирьох можливих у цьому сезоні. З усіх сил намагався надолужити згаяне у суботу Мікко Хірвонен, втім пілот "BP Ford" зумів скоротити відставання лише до двацяти чотирьох секунд. Таким чином у загальному заліку фін тепер програє Льобу десять пунктів. Третім у Португалії став ще одни представник "Тотал Сітроен" іспанець Дані Сордо.