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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Португалія: Ралі

17:53, 5 квітня 2009 293

Результат стовідсотковий - конкуренти у розпачі.

Як боротись із Себастьяном Льобом у цьому сезоні чемпіонату світу з класичного ралі - схоже для суперників француза загадка. Сі-чотири, який пілотує п’ятиразовий чемпіон світу, не залишає іншим екіпажам жодних шансів на усіх видах покриття і штампує перемоги одна за одною.На бездоріжжях Португалії перший пілот "Тотал Сіторен" захопив лідерство під час другого дня перегонів і спокійно довів справу до перемоги вже у неділю. Це до слова четверта перемога Себа з чотирьох можливих у цьому сезоні. З усіх сил намагався надолужити згаяне у суботу Мікко Хірвонен, втім пілот "BP Ford" зумів скоротити відставання лише до двацяти чотирьох секунд. Таким чином у загальному заліку фін тепер програє Льобу десять пунктів. Третім у Португалії став ще одни представник "Тотал Сітроен" іспанець Дані Сордо.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 квітня 2009
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