Європа повинна розслідувати порушення прав людини в Молдові.

Таке звернення до європейських держав оприлюднив президент Румунії Траян Басеску. Зокрема румунський лідер заявив, що молдовська влада грубо порушувала права людини під час нещодавніх подій в Кишиневі.Румунський чільник переконаний, що об’єктивне розслідування численних порушень прав людини можливе тільки під міжнародним контролем. Зазначимо, раніше офіційний Кишинів звинуватив Румунію у втручанні у внутрішні справи та запровадив з цією країною візовий режим. Окрім цього, румунського посла в Кишиневі було оголошено персоною нон-грата.В середу Центральна виборча комісія Молдови планує повністю перерахувати голоси на нещодавніх виборах до парламенту. В свою чергу опозиційні партії переконані, що процедура перерахунку голосів не вплине на результати волевиявлення. Опозиціонери стверджують, що головні порушення відбулися під час укладення списків виборців. За інформацією опонентів влади, до списків незаконним чином потрапили більш ніж 400 тисяч осіб.