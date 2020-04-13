Порушники карантину у Києві вже сплатили 150 тисяч гривень штрафів
Мер Києва Віталій Кличко розповів, що столична поліція вже склала 814 протоколів щодо порушників карантину. Станом на 13 квітня суди стягнули з них 150 тисяч гривень.
91 адміністративний протокол складений за перебування у громадських місцях без захисних масок. Про це Віталій Кличко розповів під час свого щоденного брифінгу.
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Ще 21 протокол складений за пересування групою у більш як двоє людей, 26 адмінпротоколів за відвідування парків і скверів, а 7 – за відвідування спортивних і дитячих майданчиків.
Ще 66 протоколів було складено за порушення правил самоізоляції. Загалом через суди з порушників стягнули понад 150 тисяч гривень.
Ми всі хочемо, щоб вірус відступив, і ми могли повернутися до нормального життя, але для цього необхідно виконати певні умови. Їх придумала не міська влада – ми спираємося на рекомендації фахівців ВООЗ і робимо все, щоб не сталося інфекційного вибуху,
– наголосив Віталій Кличко.
Штрафи за порушення карантину у різних країнах світу / інфографіка 24 каналу
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