Порядок на стадіоні

Правоохоронці вчились вгамовувати вболівальників на стадіоні.

Як вгамувати натовп на стадіоні. Правоохоронці продовжують серію "футбольних" навчань - цього разу протистояти фанам вчилися співробітники Служби безпеки, МВС та рятувальники Донеччини. За легендою навчань - посеред матчу в одному із секторів стадіону вболівальники почали чинити безлад. На заклики заспокоїтися вони не реагували, тож на допомогу викликали спецпідрозділ. Трибуну взяли в коло і вже 10 хвилин надто емоційних фанів вивели зі стадіону. Роман Білик (військовослужбовець): "Так, нічого складного не було, все було нормально." Для керівництва "нормально" від підлеглих - замало. І хоча дії правоохоронців на цих навчаннях оцінили як професійні, попереду - ще чимало тренувань. Олександр Іванов (керівник Управління СБУ у Донецькій обл.): "Нам потрібно довести дію до автоматизму, тому що у нас немає можливості щось забути і не передбачити - все повинно бути відпрацьовано і це досягається багатократними тренуваннями." Загалом українські вболівальники не є надто агресивними, кажуть правоохоронці. Однак, під час футбольних баталій - можливо все. Перші результати численних тренувань правоохоронців можна буде побачити вже влітку, коли Донецьк та Маріуполь прийматимуть туристів та спортсменів на молодіжний чемпіонат Європи з футболу.