Відродити старовинний храм 17 сторіччя вирішили у містечку Комарно на Львівщині. За часів радянської окупації з пізньоренесансної та ранньобарокової споруди добряче познущалася. Тоді пам'ятку архітектури національного значення перетворили на меблевий склад.

У 1992 році костел передали греко-католицькій парафії й тепер там Храм Різдва Богородиці. Про це розповіли кореспонденти 24 каналу.

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Місцеві мешканці взялись відроджувати храм. Кілька десятиліть над відновленням храму працювали самі парафіяни. Але зараз вдалось отримати кошти з місцевого бюджету та залучити професіоналів. Рятівна археологічна служба вивчає територію та фундамент споруди, зокрема крипти, розташовані у підземеллях церкви.



Храм у містечку Комарно / Скриншот з відео

Тут упродовж 2 століть ховали представників місцевої еліти. Коли археологи взялися за роботу, кілька поховань уже були впорядкованими, а останки вкладеними у домовини.



Знахідки археологів / Скриншот з відео

Саму будівлю та всі знахідки планують оцифрувати, відсканувавши детально все завдяки сучасним технологіям. "Ми створюємо дуже точну 3D модель, використовуючи геодезичні прилади, високоточні лазерні сканери та дрони", – зазначив представник організації Skeiron Юрій Преподобний.

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Археологи запевнили, що в процесі робіт їх ще чекають нові знахідки та відкриття. Збереженими та відновленими таємницями храму сподіваються приваблювати туристів — місцевих і закордонних.

Дивіться відео кореспондентів 24 каналу: