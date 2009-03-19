Порятунок Commerzbank

План порятунку одного з найбільших банків Німеччини та Європи Commerzbank може зірватись.

За повідомленням ознайомлених із ситуацією джерел агентства Reuters, деякі питання щодо збільшення вливань державних коштів у фінустанову мають у Єврокомісії. Регулятор занепокоєний чи не зможуть додаткові 8 млрд. євро, які уряд Німеччини готовий надати банку, негативно позначитись на конкурентній ситуації в фінансовому секторі Старого Світу. Остаточного рішення Єврокомісії ще немає, однак без дозволу з Брюсселю Commerzbank не зможе отримати коштів.Нагадаємо, німецький банк вже отримав від уряду своєї держави фінансування на 10 млрд. євро. Кошти мали покращити ситуацію з ліквідністю та оживити кредитування. В обмін на допомогу уряд отримав 25% плюс одну акцію Commerzbank. Від подальшої допомоги з боку держави фінустанова відмовилась, однак, на думку експертів, не виключено, що банк буде вимушений прийняти додаткові кошти.