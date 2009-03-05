Китай виділяє на підтримку своєї економіки майже 600 мільярдів доларів.

Про це на відкриті у Пекіні всекиатйського зібрання народних представників заявив прем’єр піднебесної Вень Цзябао. Посадовець також зазначив, що цей рік для китайської економіки буде найскладнішим з початку тисячоліття. Причина цього всього звичайно ж світова фінансова криза. Гроші на порятунок економіки китайські посадовці пообіцяли виділити ще наприкінці минулого року. Крім того Вень Цзябао зазначив, що у 2009 році влада Піднебесної сподівається добитися економічного зростання не менше 8%, як і було заплановано. Китайське керівництво також боротиметься з наслідками економічної кризи, зокрема з безробіттям. Загалом у Піднебесній планують створити 9 мільйонів нових робочих місць. Як підрахували економісти, дефіцит бюджету Китаю цього року становитиме 140 мільярдів доларів.