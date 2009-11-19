Порятунок "Надра Банку"

"Платинум Банк" зацікавлений в участі у фінансовому оздоровленні банку "Надра".

За словами генерального директора фінустанови Грегорі Краснова, "Платинум Банк" міг би взяти на обслуговування пасиви та активи "Надра" на суму 5 млрд. грн. Зокрема, “Платинум” готовий розрахуватися, в межах цієї суми, з вкладниками "Надра" в обмін на його регіональні відділення на відповідну суму. Таку пропозицію "Платинум Банк" вже передав тимчасовому адміністратору "Надра Банку" та Національному банку України. Нагадаємо, за інформацією учасників ринку, наразі в НБУ роздумують над можливістю запровадження практики продажу активів проблемних банків на аукціонах.