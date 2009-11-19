12:41
21 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Юзік просуває "Квартал 95". Як "Слузі народу" допомагає магія
      Вєсті.UA
      20:38, 19 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Порятунок "Надра Банку"

      250

      "Платинум Банк" зацікавлений в участі у фінансовому оздоровленні банку "Надра".

      За словами генерального директора фінустанови Грегорі Краснова, "Платинум Банк" міг би взяти на обслуговування пасиви та активи "Надра" на суму 5 млрд. грн. Зокрема, “Платинум” готовий розрахуватися, в межах цієї суми, з вкладниками "Надра" в обмін на його регіональні відділення на відповідну суму. Таку пропозицію "Платинум Банк" вже передав тимчасовому адміністратору "Надра Банку" та Національному банку України. Нагадаємо, за інформацією учасників ринку, наразі в НБУ роздумують над можливістю запровадження практики продажу активів проблемних банків на аукціонах.
      blog_ava
      Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
      сьогодні
      29273
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 19 листопада 2009
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Українські хакери оприлюднили відео та переписки з телефону "Мотороли" і його дружини
      сьогодні , 12:06 Українські хакери оприлюднили відео та переписки з телефону "Мотороли" і його дружини
      Михайло Макарук 824
      Сором і ганьба, – реакція соцмереж на скандальний номер "Кварталу" про Гонтареву
      сьогодні , 11:38 Сором і ганьба, – реакція соцмереж на скандальний номер "Кварталу" про Гонтареву
      Северин Трач 873
      Почти все как сказал Коломойский: Фурса про банкопад и скандал вокруг хора Веревки
      сьогодні , 11:19 Почти все как сказал Коломойский: Фурса про банкопад и скандал вокруг хора Веревки
      Сергій Фурса 1084
      Вона мила туалети за 9 доларів на годину, написала книгу і стала відомою
      сьогодні , 10:01 Вона мила туалети за 9 доларів на годину, написала книгу і стала відомою
      Книги для гурманів 1077
      Марлен Шкандаль про війну, політиків, підарас*в і вміння думати
      сьогодні , 09:30 Марлен Шкандаль про війну, політиків, підарас*в і вміння думати
      Євгенія Мазур 1749
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук