Порятунок Opel

Міністр економіки Німеччини і голова GM обговорили допомогу Opel.

Міністр економіки Німеччини Карл-Теодор цу Гуттенберг обговорив можливості допомоги німецькому автоконцерну Opel з головою його материнської структури General Motors Ріком Вагонером. Остаточних результатів розмови, що пройшла в німецькому посольстві у Вашингтоні немає, однак міністр повідомив, що американський концерн може взяти участь у допомозі Опель разом з урядом Німеччини. Одним з варіантів може бути пошук інвестора. Самостійно допомогти своєму підрозділу General Motors не може, оскільки не менше потерпає від кризи і отримує державні кредити від свого. Не виключено, що GM стане міноритарним акціонером Opel.Як ми вже повідомляли раніше, Opel заявив, що для виходу з кризи йому потрібні 3 млрд. 300 млн. євро. Уряд Німеччини не поспішив на допомогу концерну, адже контроль над Opel належить американській General Motors. В Берліні повідомляли, що не мають на меті залишити компанію, яка володіє достатніми потужностями в Німеччині, без фінансової підтримки, однак допомагати потрібно спільно з американським мажоритарним акціонером Opel.