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Porsche Cayenne S

Драйв 15:06, 12 березня 2009 115

З самого початку компанія "Porsche" запевняла, що цей автомобіль ніколи не сконструюють.

І цілком можливо, випускаючи його, конструктори припускали, що наступить день, коли такі авто не матимуть попиту взагалі.Cayenne відомий у всьому світі як автомобіль, який купив "Volkswagen", адже багато сторонніх експертів пов'язували успішні продажі цієї моделі із збільшенням частки "Porsche" у концерні. Відверто кажучи, спочатку мало хто сподівався, що виробник суперкарів сконструює щось таке.Справа в тому, що у "Porsche", очевидно, мали намір змінити імідж марки з чисто чоловічого на більш загальний, адже жінки вважали 911 надто страшним. У той час позашляховики мали хороший попит серед представниць прекрасної половини людства, отож у компанії вирішили, що кросовери - це те, що треба. Зрозуміло, інженери компанії не змогли втриматись і сконструювали автомобіль із неперевершеними технічними характеристиками та поведінкою. Результатом став кросовер, який виглядав як "Porsche", однак був настільки слухняним, що навіть бабуся змогла би поїхати на ньому до магазину.Але Cayenne не лише виглядає як "Porsche" - це і є справжній "Porsche". Натисніть педаль акселератора і будьте готові - все почнеться швидко, дуже швидко. Дивовижно - попри висоту автомобіля, шасі справлятиметься із усіма тими конячками як у типовому "Porsche".Це справді вражає, особливо якщо поглянути на потужність, з якою доводиться мати справу. 340 к.с. без турбіни та 450 з нею.Нажаль, ми підозрюємо, що все менше і менше людей обиратимуть потужніший двигун у наступні місяці та роки через добре відому всім причину.У "Porsche" завжди докладали чималих зусиль до розробки інтер’єрів. Старий 911 був ергономічним жахом, який полюбили за унікальне планування та невпорядковане розташування різних кнопочок та перемикачів. Зараз все впорядковане, і ми не надто вражені, хоча тут все виглядає краще, аніж у 911. Але більшості покупців цей інтер'єр був до вподоби, і Cayenne дуже добре продавався, поки продажі позашляховиків не зачепив економічний колапс. Хоча, насправді, "Porsche" постраждав значно менше, аніж решта.І, аби втримати рівень у ці складні часи, німці врешті оголосили про початок продажів автомобіля, який, як запевняли раніше, ніколи не випустять. Дизельний Cayenne. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 березня 2009
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