Посада для Огризка

Володимир Огризко вже не безробітний.

Президент підшукав роботу для екс-міністра закордонних справ. Від сьогодні Володимир Огризко є першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони. Відповідний указ Глави держави розміщено на офіційному сайті Президента.При чому Володимир Огризко став уже 3 першим заступником секретаря РНБО. Компанію у цьому відомстві йому складають Степан Гавриш та Костянтин Грищенко. Втім, окрім 3 перших заступників у секретаря Ради нацбезпеки та оборони є ще 6 звичайних заступників.