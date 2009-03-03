Посадовці зубожіли

Масове зубожіння українських посадовців.

Одним голосуванням Верховна Рада скоротила матеріальне забезпечення усіх чиновників - від Президента до заступника голови міської держадміністрації. Аби зекономити державні кошти чиновникам в умовах кризи не доплачуватимуть пів зарплати. А це означає, що Президент та весь його Секретаріат, прем’єр та всі посадовці Кабінету міністрів, Верховна рада, а також РНБО, Державне управління справами, керівництво обласних та міських державних адміністрацій до 1 січня 2010 року житимуть скромніше. В документі також зазначено, що зарплату зменшать і керівникам судових органів влади, прокуратури та міліції.