Посадовці зубожіли
14:53, 3 березня 2009 255
Масове зубожіння українських посадовців.
Одним голосуванням Верховна Рада скоротила матеріальне забезпечення усіх чиновників - від Президента до заступника голови міської держадміністрації. Аби зекономити державні кошти чиновникам в умовах кризи не доплачуватимуть пів зарплати. А це означає, що Президент та весь його Секретаріат, прем’єр та всі посадовці Кабінету міністрів, Верховна рада, а також РНБО, Державне управління справами, керівництво обласних та міських державних адміністрацій до 1 січня 2010 року житимуть скромніше. В документі також зазначено, що зарплату зменшать і керівникам судових органів влади, прокуратури та міліції.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі