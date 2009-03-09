Пошуки генерала

Сербія посилила зусилля щодо пошуку Ратко Младіча.

Як повідомляє сербська газета PRESS із посиланням на джерело близьке до спецслужб Сербії, Младіч може переховуватися в одній із квартир густозаселених районів Белграда. В статті видання йдеться, що колишній командир боснійський сербів не спілкується із родиною, а місце його перебування знає лише одна довірена особа, яка приносить продукти і медикаменти. Міжнародний трибунал в Гаазі впродовж 13 років розшукує колишнього командира боснійських сербів Ратко Младіча за звинуваченнями у військових злочинах під час боснійської війни в середині 90-их років. За інформацію про місцезнаходження Младіча сербська влада пообіцяла 1 млн. євро винагороди. Спеціалісти склали прогноз ризиків при затриманні генерала, згідно з яким, "шанси на захоплення вояка без сутички з поліцією та жертв - мінімальні", і найімовірніше колишній військовий чинитиме опір або покінчить життя самогубством.