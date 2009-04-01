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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Пошвидше б вибори?

22:38, 1 квітня 2009 234

Вибори Президента відбудуться 25 жовтня.

Так подумали парламентарі і закріпили своє рішення відповідною постановою.Незважаючи на те, що весь світ 1 квітня відзначав День жартів, депутати в своїх намірах були абсолютно серйозними. Ще під час обговорення постанови стало зрозуміло: депутати хочуть позбутися нинішнього Президента Віктора Ющенка якомога швидше. Нардепів не втримало навіть попередження спікера.Володимир Литвин (голова Верховної Ради України): “Шановні колеги, ми приймаємо не правове, якщо буде прийнято, а політичне рішення. Щоб ми були свідомі з цього з цієї позиції”.Микола Мартиненко (лідер фракції “НУ-НС”): “Запитайте населення, чи хочуть вони виборчу кампанію на новий рік і на різдвяні свята. Я думаю що ні. Тому треба припиняти дискусії і ставити на голосування проект рішення”.Ганна Герман (народний депутат, фракція “Партії регіонів”): “Ми мусимо проголосувати за ту дату виборів Президента, яка виповнюється рівно 5 років 25 жовтня цього року. І ми закінчимо з цією історією раз і назавжди”.Проти призначення виборів на 25 жовтня, а не на 17 січня, як раніше пропонував глава держави, були лише депутати пропрезидентської частини "Нашої України". Лідер депутатського об’єднання "За Україну!" В’ячеслав Кириленко звинуватив спікера в тому, що йому не дають слово і не рахуються з позицією колег. Крім того, переконував, що наразі у Конституційному суді є подання Президента в якому він просить пояснити, як рахувати дату виборів, відтак, нинішнє рішення парламентарів - завчасне.В'ячеслав Кириленко (лідер депутатського об'єдання "За Україну!"): “Очевидно, тут вже сидить щонайменше 5 президентів, у яких німб уже виріс і вони думають що президентське посвідчення у них уже в кишені. І хочуть по швидше, давайте 25 жовтня, неодмінно я стану Президентом”.Президент з реакцією не забарився. Рішення Верховної Ради він назвав неконституційним та політично вмотивованим. Мовляв, деякі політичні сили, поки ще втративши не весь рейтинг, намагаються будь-що дістатися до президентського крісла.Віктор Ющенко (Президент України): “Сьогодні вигідно деяким великим персонам вибори мати навіть не в жовтні, бо до жовтня вони все програють, тому я, як Президент хочу сказати твердо і ясно - вибори в Україні будуть проведені в строки, які передбачає Конституція України”.У Секретаріаті Президента вже пообіцяли, що Віктор Ющенко найближчим часом звернеться до Конституційного суду щодо рішення Верховної Ради з невідкладним поданням.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 квітня 2009
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