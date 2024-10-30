Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зауважив 24 Каналу, що Сеул хоче направити своїх інструкторів до України, фактично це розвідники. Також Південна Корея має потужний військово-промисловий комплекс.

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Початок більш тісної співпраці

Дмитро Жмайло зазначив, що КНДР досі залишається найголовнішим ворогом Південної Кореї. Зараз кожен другий снаряд, який летить в Україну, розроблений саме Пхеньяном. На щастя, це старі зразки 50-60-х років, які мають дуже великий відсоток браку.

Але ми знищуємо вогневий потенціал ворога, і зараз будемо знищувати його живу силу. Тому пряма зацікавленість Сеула – побачити, чого вартує північнокорейська армія в реальних боях, не в показових виступах, а саме в реальній високотехнологічній війні,

– підкреслив він.

На думку виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці, співпраця Києва та Сеула має бути ефективною. Перший запит від України на летальне озброєння був поданий ще у квітні 2022 року. Є сподівання, що обмін делегаціями призведе до практичних результатів.

"Сеул хоче направити своїх інструкторів до України, а по суті це розвідники, яким потрібно зібрати інформацію про реальний стан армії КНДР. Ми сподіваємося, що з ними прибуде і зброя. Тому що південнокорейський ВПК досить потужний та конкурує із західним", – сказав Жмайло.

Південна Корея має аналоги усіх зразків зброї та техніки, які має Україна. Зокрема, це танки К2, які вважаються конкурентами Leopard, самохідні артилерійські установки К9, які конкурують у світі з Panzerhaubitze 2000, реактивна система К239, яка хоч і має трошки меншу дальність, ніж HIMARS, але так само намагається з ними конкурувати.

Також на складах Південної Кореї є приблизно 200 тисяч дефіцитних для України снарядів калібру 105 міліметрів. Крім того, має радянську техніку, яку Росія передала на початку 2000-х років. Зокрема, мовиться про кількість до пів сотні танків Т-80 та понад пів сотні бойових броньованих машин БМП-3.

Навіть якщо ці машини не в дуже доброму стані, вони могли б стати донорами для існуючого нашого радянського, хоч і модернізованого парку техніки. Тому сподіваємося, що цей обмін – це лише початок більш тісної співпраці, яка посилить наші Сили оборони, – наголосив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем. Політики обговорили, зокрема, участь військ КНДР у війні проти України. Президенти домовилися посилити обмін розвідданим та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, зокрема, найвищому. У межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій.