"Батьківщина" Юлії Тимошенко виявилася єдиною партією, яка за останні місяці значно наростила рейтинги, всі інші чільні політичні сили – зберігають або навіть втрачають позиції. Також соціологи фіксують, що дедалі більша кількість людей хоче бачити біля керма держави фахівців, які чесно працюватимуть на благо України.

Про це свідчать результати оприлюдненого сьогодні опитування 2000 респондентів, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" з 16 по 20 грудня.

За даними дослідження, нині найвищу довіру мають 4 партії. Президентську "Слугу народу" готові підтримати – 21.1% від усіх, хто визначився та прийде на дільниці, за ОПЗЖ готові проголосувати 17.3%, 15.2% симпатизують Європейській солідарності, 10.9% – "Батьківщині". Показово, що за останні місяці лише команда експрем'єрки суттєво збільшила підтримку людей – мало не на третину.



Також опитування засвідчило збільшення запиту на професіоналізм: 63% опитаних вважають головною причиною економічної кризи некомпетентність влади. 71% респондентів переконані, що країна рухається у неправильному напрямку, а діяльністю президента незадоволені вже 65% людей.

Нагадаємо, "Батьківщина" Юлії Тимошенко стала однією з переможців за кількістю депутатів на місцевих виборах. На загальнодержавному рівні вона поступилася лише "Слузі народу" та стала кращою серед позавладних сил. Експерти вважають, що українці бачать команду "Батьківщини" альтернативою нинішній владі.