Як Київщина виходитиме з карантину: що відкриють з 11 травня – список

Під час першого етапу виходу з карантину у Київській області відкриють усі об'єкти "просто неба", а також непродовольчі магазини.

Перший етап виходу області з карантину стартує 11 травня. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОДА Василь Володін під час брифінгу, інформує 24 канал.

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Поки у нас є чітка ясність щодо першого етапу, це залежить від того, наскільки у нас буде рости або не рости кількість лабораторно підтверджених випадків хвороби,

– наголосив Володін.

Після 11 травня у Київській області відкриють:

музеї просто неба;

культурні заповідники;

парки;

сквери;

лісопарки;

прибережні зони;

дитячі та спортивні майданчики;

літні майданчики кафе та ресторанів, також заклади зможуть готувати страви на винос;

магазини непродовольчих товарів – за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Під забороною залишаються:

робота громадського транспорту;

міжміське транспортне сполучення;

робота навчальних закладів;

масові заходи.

Другий етап виходу з карантину стартує 22 травня.

Станом на 8 травня на Київщині виявили 935 випадків коронавірусу, з них 19 – летальні. Загалом в Україні 14 195 людей інфікувались COVID-19, з них 361 людина померла, 2 706 хворих одужали.



Як Україна виходитиме з карантину / Інфографіка 24 каналу