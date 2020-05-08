Як Київщина виходитиме з карантину: що відкриють з 11 травня – список
Під час першого етапу виходу з карантину у Київській області відкриють усі об'єкти "просто неба", а також непродовольчі магазини.
Перший етап виходу області з карантину стартує 11 травня. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОДА Василь Володін під час брифінгу, інформує 24 канал.
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Поки у нас є чітка ясність щодо першого етапу, це залежить від того, наскільки у нас буде рости або не рости кількість лабораторно підтверджених випадків хвороби,
– наголосив Володін.
Після 11 травня у Київській області відкриють:
- музеї просто неба;
- культурні заповідники;
- парки;
- сквери;
- лісопарки;
- прибережні зони;
- дитячі та спортивні майданчики;
- літні майданчики кафе та ресторанів, також заклади зможуть готувати страви на винос;
- магазини непродовольчих товарів – за умови дотримання протиепідемічних заходів.
Під забороною залишаються:
- робота громадського транспорту;
- міжміське транспортне сполучення;
- робота навчальних закладів;
- масові заходи.
Другий етап виходу з карантину стартує 22 травня.
Станом на 8 травня на Київщині виявили 935 випадків коронавірусу, з них 19 – летальні. Загалом в Україні 14 195 людей інфікувались COVID-19, з них 361 людина померла, 2 706 хворих одужали.