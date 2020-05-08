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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Як Київщина виходитиме з карантину: що відкриють з 11 травня – список

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Що відкриють у Київській області з 11 травня 2020 – список
Київщина послабить карантин з 11 травня / Наш Киев

Під час першого етапу виходу з карантину у Київській області відкриють усі об'єкти "просто неба", а також непродовольчі магазини.

Перший етап виходу області з карантину стартує 11 травня. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОДА Василь Володін під час брифінгу, інформує 24 канал.

До теми Уряд опублікував постанову про послаблення карантину: що відкриється з 11 травня

Поки у нас є чітка ясність щодо першого етапу, це залежить від того, наскільки у нас буде рости або не рости кількість лабораторно підтверджених випадків хвороби,
– наголосив Володін.

Після 11 травня у Київській області відкриють:

  • музеї просто неба;
  • культурні заповідники;
  • парки;
  • сквери;
  • лісопарки;
  • прибережні зони;
  • дитячі та спортивні майданчики;
  • літні майданчики кафе та ресторанів, також заклади зможуть готувати страви на винос;
  • магазини непродовольчих товарів – за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Під забороною залишаються:

  • робота громадського транспорту;
  • міжміське транспортне сполучення;
  • робота навчальних закладів;
  • масові заходи.

Другий етап виходу з карантину стартує 22 травня.

Станом на 8 травня на Київщині виявили 935 випадків коронавірусу, з них 19 – летальні. Загалом в Україні 14 195 людей інфікувались COVID-19, з них 361 людина померла, 2 706 хворих одужали.

як Україна виходитиме з карантину
Як Україна виходитиме з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини Києва Коронавірус в Україні
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