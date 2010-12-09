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      Послідовники Джуліана Ассанжа розпочали кібервійну

      Фінансові ринки 677

      Хакерська солідарність. Комп’ютерні хулігани зі всього світу ведуть кібервійну за принципи Джуліана Ассанжа.

      Акція отримала кодову назву "Відплата". Група хакерів, що звуться "Анонімами" внесла до своїх ворогів усі організації, які завдають шкоди Wikileaks.

      В немилість, зокрема, потрапили платіжні системи Visa, MasterCard, PayPal і швейцарський банк PostFinance. Так останній закрив рахунок Джуліана Ассанжа, а система PayPal припинила переведення пожертв на рахунок Wikileaks.

      ”Цього разу фінансові компанії зіткнулися з дійсно ефективними кіберзлочинцями, вперед їх веде ідея, вони відстоюють тотальну свободу інформації, яку започаткував WikiLeaks”, - каже директор електронної платіжною системи Алексіс Міфсуд.

      Стратегія анонімів зводиться до адресації десятків тисяч запитів на ворожі інтернет-ресурси. Через перевантаженість сайти працюють повільно, а згодом не відповідають на запити взагалі. Нагадаємо, Джуліан Ассанж 7 грудня добровільно здався лондонській поліції. Наразі його утримують під вартою за звинуваченням у скоєнні злочинів сексуального характеру.


       

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      Новини за 9 грудня 2010
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