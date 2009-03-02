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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Посмертне вшанування

13:33, 2 березня 2009 273

Івасюк - герой України посмертно.

Президент Віктор Ющенко нагородив композитора Володимира Івасюка званням Героя України посмертно та підписав указ про вшанування його пам`яті. 4 березня виповнюється 60 років з дня народження композитора. Івасюка вважають одним із основоположників української естрадної музики. Творіння композитора ставали лауреатами багатьох премій, велика кількість його пісень стали народними: ”Водограй”, ”Тільки раз цвіте любов”, ”Я піду в далекі гори”, ”Нестримна течія”, ”Червона рута” та інші. У творчому доробку композитора понад 100 пісень, більше 50 інструментальних творів, музика до спектаклів. Життєвих шлях Івасюка обірвався раптово - у квітні 1979 року від пішов з дому та не повернувся. Через кілька тижнів його тіло знайшли у Брюховицькому лісі. Тоді офіційна версія смерті композитора - самогубство. Сьогодні ж обставини загибелі Володимира Івасюка досліджують заново, адже, як відомо, композитор мав непрості стосунки з радянською владою.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 березня 2009
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