Посмертне вшанування

Івасюк - герой України посмертно.

Президент Віктор Ющенко нагородив композитора Володимира Івасюка званням Героя України посмертно та підписав указ про вшанування його пам`яті. 4 березня виповнюється 60 років з дня народження композитора. Івасюка вважають одним із основоположників української естрадної музики. Творіння композитора ставали лауреатами багатьох премій, велика кількість його пісень стали народними: ”Водограй”, ”Тільки раз цвіте любов”, ”Я піду в далекі гори”, ”Нестримна течія”, ”Червона рута” та інші. У творчому доробку композитора понад 100 пісень, більше 50 інструментальних творів, музика до спектаклів. Життєвих шлях Івасюка обірвався раптово - у квітні 1979 року від пішов з дому та не повернувся. Через кілька тижнів його тіло знайшли у Брюховицькому лісі. Тоді офіційна версія смерті композитора - самогубство. Сьогодні ж обставини загибелі Володимира Івасюка досліджують заново, адже, як відомо, композитор мав непрості стосунки з радянською владою.