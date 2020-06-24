Посол Китаю в Україні Фань Сяньжун подякував за сприяння в доставці в Україну гуманітарного вантажу вартістю понад 1 млн дол. для боротьби з коронавірусною інфекцією український уряд і бізнес, зокрема, групу "Метінвест", яка профінансувала переліт літака, що доставив гумдопомогу.

Про це Фань Сяньжун заявив в ході прес-конференції в аеропорту "Бориспіль", присвяченій прибуттю в Київ з Китаю літаку з гуманітарною допомогою.

"В боротьбі з новим коронавірусом бізнес України і бізнес Китаю дійсно тісно взаємодіяли. У цій спільній боротьбі беруть участь зусилля всіх відповідних сторін: і центрального уряду, і регіонального уряду, і підприємств. Бізнес тут необхідний", – зазначив він.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що компанія не змогла залишитися осторонь і прийняла рішення допомогти у доставці даного вантажу в Україну.

Це був жест солідарності з нашим Міністерством закордонних справ, жест солідарності з нашим посольством у Китаї, яке нам часто допомагає, оскільки "Метінвест" є найбільшим експортером з України в Китай і одним із найбільших імпортерів з Китаю. Тому наші зв'язки з китайськими партнерами дуже тісні. Сьогодні компанія "Метінвест" сплатила цей рейс для того, щоб він зміг доставити вантаж в Україну,

– зазначив він.

Також Риженков повідомив, що компанія і її акціонери і надалі мають намір надавати підтримку українському уряду і громадянам країни в боротьбі з коронавірусом.

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, в Київ з Китаю прибув військово-транспортний літак Іл-76 з вантажем гуманітарного призначення для протидії поширенню COVID-19 вартістю понад 1 млн дол. Вантаж об'ємом 125 куб. м містить більше 1 мільйона захисних масок, медичні респіратори, захисні костюми, окуляри, екрани і рукавички, інфрачервоні термометри, тестові системи для виявлення COVID-19. До складу гумдопомоги також входять десять апаратів штучної вентиляції легенів, подарованих президентові України Володимиру Зеленському засновником Alibaba Group Джеком Ма. Група "Метінвест" профінансувала доставку цього вантажу з Китаю в Україну. Організація перельоту обійшлася компанії в 250 тис. дол.