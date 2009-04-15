Постачання газу

Щоб зменшити енергозалежність від Росії, Польща купуватиме газ в Катарі.

Згідно з угодою, яку підписали газові монополісти обох держав, постачання зрідженого природного газу з африканської країни розпочнеться у 2014 році і завершиться у 2034. Щороку танкерами постачатимуть близько мільйона тонн палива, що забезпечуватиме 10% потреб Польщі. Зараз східноєвропейська країна близько 30% газу добуває самотужки, а решту - імпортує з Росії. На початку цього року через конфлікт Росії з Україною, постачання російського газу в Європу припинилося на 2 тижні. Незважаючи на залагодження непорозумінь, Польща досі отримує лише 75% від обумовленого контрактом обсягу блакитного палива. Значну частину постачань забезпечувала компанія RosUkrEnergo, однак після підписання контракту між Україною та Росією вона перестала бути експортером.