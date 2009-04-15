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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Постанови нелегітимні?

18:56, 15 квітня 2009 272

Регіонали вважають антикризові постанови Кабміну нелегітимними.

Уряд перевищив повноваження, коли ухвалив у вигляді постанов рішення, які містилися в антикризових законопроектах, провалених у вівторок Верховною Радою. Про це заявили в парламенті регіонали і закликали держслужбовців не виконувати рішення Кабміну. Незаконними урядові документи назвали і в депутатській групі "За Україну!". Ксенія Ляпіна (народний депутат, група "За Україну!"): "Я безумовно переконана, що буде низка позовів з боку підприємців і об`єднань підприємців проти прийнятої постанови. Більше того, я переконана, що кінець-кінцем ця постанова, як і інші постанови уряду буде відмінена." Інна Богословська (народний депутат, фракція Партії Регіонів): "Виключно до компетенції ВР належать всі питання бюджету, всі питання формування Пенсійного фонду і всі питання надання субсидій в систему "Нафтогазу" України." В Кабміні ж наполягають, що не виходили за межі своїх повноважень - прем`єрська фракція у парламенті обстоює цю ж позицію. Підтримав урядовців і Президент. Віктор Ющенко (Президент України): "Окрім уряду ніхто ці питання, в будь-якій країні, і в Україні, вирішувати не буде. Тому в цьому сенсі я всіляко буду вітати урядову позицію, це треба було б два роки тому робити. Такий підхід я виключно оцінюю позитивно." Микола Оніщук (міністр юстиції): "Не йдеться про те, що уряд прийняв компетенцію єдиного законодавчого органу, яким є Верховна Рада України. Якщо уважно ознайомитися з проектами рішень, то стає зрозумілим, що уряд використовував правові можливості в межах своєї компетенції." Втім, аби перестрахуватися, у четвер БЮТівці мають намір знову спробувати внести на розгляд парламентарів урядові антикризові законопроекти. У фракції Блоку Тимошенко сподіваються на підтримку, як вони самі кажуть, Блоку Литвина, прагматичної частини НУ-НСу та фракції Партії Регіонів.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 15 квітня 2009
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