Постраждалі розповіли про отруєння шаурмою

У Києві госпіталізували вже понад 60 людей після отруєня шаурмою, вони знаходяться у різних лікарнях Києва.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів наш кореспондент.

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Зокрема в Олександріївській лікарні знаходиться 23 пацієнти. У них діагностували сальмонельоз. Наразі відомо, що люди купували її в трьох точках біля станцій метро Оболонь, Поштова площа і Дарниця.

Погано себе почуваю, в мене сильний біль у животі. Ми плануємо написати заяву у поліцію, ми з друзями це так не залишимо, те що ми пережили – це жах,

– розповіла потерпіла, яка купляла шаурму з друзями біля Поштової площі.

Зараз у поліції з кіоску вилучили все м'ясо та проводять експертизу.

В разі наявності всіх доказів передадуть матеріали до суду. Їм може загрожувати штраф у розмірі до 100 неоподаткованих доходів громадян, а також арешт до 6 місяців та обмеження волі до 6 років,

– прокоментував ситуацію старший слідчий Дніпровського відділу поліції Києва Ігор Каганець.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва люди масово отруїлися шаурмою. Так, протягом 30 липня до поліції надійшло 16 повідомлень від лікарів із різних інфекційних відділень медичних закладів про госпіталізацію людей з гострими кишковими інфекціями. У поліції розпочали розслідування за фактом інциденту.