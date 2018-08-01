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Постраждалі розповіли про отруєння шаурмою

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У Києві госпіталізували вже понад 60 людей після отруєня шаурмою, вони знаходяться у різних лікарнях Києва.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів наш кореспондент.

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Зокрема в Олександріївській лікарні знаходиться 23 пацієнти. У них діагностували сальмонельоз. Наразі відомо, що люди купували її в трьох точках біля станцій метро Оболонь, Поштова площа і Дарниця.

Погано себе почуваю, в мене сильний біль у животі. Ми плануємо написати заяву у поліцію, ми з друзями це так не залишимо, те що ми пережили – це жах,
– розповіла потерпіла, яка купляла шаурму з друзями біля Поштової площі.

Зараз у поліції з кіоску вилучили все м'ясо та проводять експертизу.

В разі наявності всіх доказів передадуть матеріали до суду. Їм може загрожувати штраф у розмірі до 100 неоподаткованих доходів громадян, а також арешт до 6 місяців та обмеження волі до 6 років,
– прокоментував ситуацію старший слідчий Дніпровського відділу поліції Києва Ігор Каганець.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва люди масово отруїлися шаурмою. Так, протягом 30 липня до поліції надійшло 16 повідомлень від лікарів із різних інфекційних відділень медичних закладів про госпіталізацію людей з гострими кишковими інфекціями. У поліції розпочали розслідування за фактом інциденту.

Теги: Новини України Новини Києва отруєння
Джерело: 24 канал
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