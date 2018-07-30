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Скільки дітей постраждало від харчових отруєнь на відпочинку упродовж останніх 2,5 років

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За 2,5 роки постраждали 320 дітей від харчових отруєнь на відпочинку, – Держспоживслужба
За 2,5 роки постраждали 320 дітей від харчових отруєнь на відпочинку, – Держспоживслужба / Соцмережі

Упродовж останніх 2,5 років Держпродспоживслужба отримала 19 повідомлень щодо харчових отруєнь в закладах відпочинку або оздоровлення для дітей. Загалом постраждали 320 дітей.

Відповідну інформацію відомство оприлюднило у відповідь на запит інформаційної агенції Укрінформ.

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Зазанчається, що у 2016 році до установи надійшло 7 повідомлень щодо спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь у закладах оздоровлення/відпочинку дітей.

Зауважимо, що у 2016 році постраждали 53 дитини.

"У 2017 році таких повідомлень до Держпродспоживслужби надійшло 10, в минулому році від харчових отруєнь постраждали 198 дітей. Станом на 1 липня 2018 року Держпродспоживслужба отримала два повідомлення про спалахи гострих кишкових інфекцій у дитячих таборах, на цю дату зафіксовано 69 дітей, які постраждали від харчових отруєнь", – підсумовується у матеріалі.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Держпродспоживслужба з початку року виявила у кожному п’ятому закладі оздоровлення та відпочинку дітей недотримання санітарних вимог.

Теги: Новини України отруєння Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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