Сколько детей пострадало от пищевых отравлений на отдыхе на протяжении последних 2,5 лет

На протяжении последних 2,5 лет Госпродпотребслужба получила 19 сообщений о пищевых отравлениях в заведениях отдыха или оздоровления для детей. Всего пострадали 320 детей.

Соответствующую информацию ведомство обнародовало в ответ на запрос информационного агентства Укринформ.

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Отмечается, что в 2016 году в учреждение поступило 7 сообщений относительно вспышек острых кишечных инфекций и пищевых отравлений в заведениях оздоровления/отдыха детей.

Заметим, что в 2016 году пострадали 53 ребенка.

"В 2017 году таких сообщений в Госпродпотребслужбу поступило 10, в прошлом году от пищевых отравлений пострадали 198 детей. По состоянию на 1 июля 2018 года Госпродпотребслужба получила два сообщения о вспышках острых кишечных инфекций в детских лагерях, на эту дату зафиксированы 69 детей, которые пострадали от пищевых отравлений", – подытоживается в материале.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Госпродпотребслужба с начала года выявила в каждом пятом заведении оздоровления и отдыха детей несоблюдение санитарных требований.