В РНБО 19 червня заявили про значну небезпеку погіршення ситуації з водними ресурсами в Україні. Ймовірні посухи негативно вплинуть на економіку, людей та навколишнє середовище.

Це питання обговорили під час засідання робочої групи з питань безпеки водних ресурсів і забезпечення населення якісною питною водою. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

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Що в РНБО кажуть про проблеми з водними ресурсами

Станом на середину червня гідрологічна ситуація на більшості річок України трохи покращилася. Водночас все залежатиме від випадання дощів та їхньої кількості.

Враховуючи багаторічні тенденції, в РНБО прогнозують високу ймовірність формування періодів засухи та низької водності влітку та восени. Це може негативно вплинути на економіку та безпеку людей.

Також в РНБО відзначили необхідність удосконалити законодавчу базу страхування забруднення водних ресурсів.

Як ситуацію з обмілінням річок пояснюють в ДСНС

Наприкінці квітня цього року в Укргідрометцентрі ДСНС заявили, що рівень води в українських річках найнижчий за останні 100 років.

Фахівці пояснили, що у річках та водосховищах України обмаль води через відсутність снігу. Зокрема, мовиться про басейни Дніпра та його водосховищ, а також річки Десни.

Березень і весь квітень пройшли майже без дощів. Коли ж був сильний вітер, то спостерігалося досить рідкісне для України явище, як пилова буря. Це, за словами фахівців, свідчить про істотну пересушеність ґрунтів в Україні вже на середину весни.

Це матиме негативні наслідки для різних секторів економіки . Для сільського господарства можуть обмежуватися обсяги води, вводитися ліміти або обмеження на водопостачання.

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