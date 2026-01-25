Де нарешті буде до +6 градусів в Україні, і коли потеплішає: синоптики назвали дати
- 25 січня температура в східних та північно-східних регіонах буде від 6 до 11 градусів морозу.
- В період з 26 по 27 січня очікується поступове підвищення температури на 3 – 5 градусів.
У деяких областях стовпчики термометрів перевищать позначку 0, там морозів у денні години не передбачають взагалі. Водночас подекуди холод досі утримається.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Синоптики також назвали дати підвищення температурних показників.
Куди повернеться тепло?
Укргідрометцентр повідомляє, що температура повітря впродовж 25 січня становитиме від 6 до 11 градусів морозу у східних та північно-східних регіонах. У південних та західних областях буде від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.
Водночас на території Закарпаття, Одеської області та Криму у денні години температура повітря коливатиметься в межах від 1 до 6 градусів тепла. В інших регіонах протягом дня все ще утримається холод від 4 до 9 градусів морозу.
26 – 27 січня поступове підвищення температури на 3 – 5 градусів,
– ідеться у повідомленні.
Яку погоду чекати також?
Раніше повідомлялося, що з 26 – 27 січня в Україну може зайти циклон з південного заходу, який принесе сніг, дощ, а також ожеледь у деяких регіонах. До того часу опади здебільшого будуть незначними.
Синоптик Віталій Постригань повідомляв, що найближчим часом сильні морози в Україні мають послабитися. Нині погода досить мінлива через різні антициклони, тому аномальний холод ще можливий.
Також в Україні випаде незначний та помірний сніг, обсяг залежить від регіону. Водночас подекуди такі опади будуть з дощем. На дорогах буде ожеледиця та налипання мокрого снігу, тому варто бути обережними.