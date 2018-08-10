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Потерпілий у справі Кернеса збирається оскаржити закриття провадження

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Потерпілий у справі Кернеса збирається оскаржити закриття провадження
Потерпілий у справі Кернеса збирається оскаржити закриття провадження / Громадське радіо

Потерпілий Сергій Ряполов у справі мера Харкова Геннадія Кернеса, якого звинувачують у викраденні та катуванні людей, та двох його охоронців має намір оскаржити закриття провадження.

Про це йдеться на сайті "Громадське радіо".

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Зазначимо, що суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блінніка і Євгена Сміцького як відмову від обвинувачення та закрив кримінальну справу.

Геннадій Кернес
Геннадій Кернес

Про намір оскарження закриття провадження Сергій Ряполов розповів журналістам після засідання в Київському районному суді Полтави.

Звичайно ж, буду апелювати! На це рішення я чекав. Це очевидно було ще з березня, що все прискорюється. Такого рішення ще не було в історії України, і жоден суддя не робив стільки порушень у провадженні,
– заявив Ряполов.

Він також запевнив, що йому та адвокатам лише за добу повідомили про те, що засідання призначили на 10 серпня. Саме тому його захисники та інший потерпілий не встигли з'явитися на суд. Чому не прибули прокурори, Ряполов не знає.

Що таке справа Геннадія Кернеса? 25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану в Харкові. 2 березня 2015 року Геннадію Кернесу повідомили про підозру у вчиненні злочинів, зокрема, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, катування, погроза вбивством.

Теги: Новини України Новини Харкова Геннадій Кернес Новини Полтави Судді
Джерело: 24 Канал
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