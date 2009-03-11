Хорошковський потрапив у немилість митників.

Напередодні ввечері першого заступника голови СБУ Валерія Хорошковського обшукали на митниці аеропорту Бориспіль. Як розповів сам посадовець в коментарі "Українській правді", за листом одного з народних депутатів митники вибірково оглянули його особисті речі. При чому ім’я нардепа Хорошковський не назвав, назвавши це спланованою провокацією. Тим часом у прес-службі Держмитслужби повідомили, що народний депутат звернувся до митників з інформацією, що Хорошковський, повертаючись до України, може мати при собі предмети, заборонені до переміщення через митний кордон України. На основі цієї інформації митники й прийняли рішення провести вибірковий контроль особистих речей Валерія Хорошковського.