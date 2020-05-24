Потрібна команда людей, – Притула ще обдумує участь у виборах мера Києва

Шоумен Сергій Притула розповів, що поки не готовий остаточно підтвердити або спростувати свою участь у виборах мера Києва. Раніше з’явилась інформація, що Притула може стати кандидатом від "Голосу".

Притулі потрібна професійна команда

Сергій Притула розповів, що обдумує свою участь у виборах, однак остаточного рішення поки немає. Шоумен в інтерв'ю "Радіо Свобода" зауважив, що він зараз перебуває в ситуації, коли "багато чого треба обдумати і зважити".

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Однак якщо ж популярний ведучий вирішить таки балотуватись, то буде збирати професійну команду.

Потрібна команда людей, на яких можна обпертися, звичайно, несучи повну відповідальність за їхні дії, але не боятися делегувати на них частину повноважень. І бажано, щоб це була команда не учасників "Вар'яти-шоу", а команда профільних фахівців,

– сказав Притула.

Зверніть увагу! За даними опитування соцгрупи "Рейтинг", Притула – наразі на другому місці за рівнем підтримки у столиці після Віталія Кличка. За чинного мера готові голосувати 38,7% киян, за Притулу – 9,1%.

Що відомо про участь Притули у виборах мера Києва