Потрібна імунізація?

Вітчизняні медики намагатимуться схилити українців до щеплень за допомогою Європи.

20 квітня наша країна вперше долучиться до Європейського тижня імунізації, в якому зазвичай беруть участь кілька десятків країн світу. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я вчергове зауважують - вмовляти українців робити щеплення, зокрема, від кору та краснухи ніхто не буде. І це попри те, що зараз на складах зберігається 8 мільйонів доз індійської вакцини, а в країні з’являються спалахи краснухи.Раїса Мойсеєнко (директор департаменту надання медичної допомоги населенню МОЗ): "Ніхто в міністерстві охорони здоров’я не збирається і ніяких планів не будує застосовувати ту вакцину проти кору і краснухи, яка завезена на територію України. Вона на сьогодні не є в календарі щеплень, а питання про продовження імунізації надалі додаткової не приймалося".Тим часом опоненти Міністерства охорони здоров’я переконують, що в основі ідеї проведення Європейського тижня імунізації немає жодних думок про пересічних українців. Мовляв, в такий спосіб певні фірми за допомогою потужного лоббі в особі Всесвітньої організації охорони здоров’я та інших організацій просто шукають шляхи, щоб заробити гроші.Наталія Коломієць (представник Ліги захисту громадянських прав): "На цьому етапі підключаються різні міжнародні експерти, часто кишенькові, які фінансуються і МОЗ, і виробником. Звичайно ж, все це цинічно підноситься під улюбленим соусом зворушливої турботи про здоров'я нації і особливо про дітей. Ціль - вибити якомога більше грошей з бюджету на закупівлю вакцини".Натомість в Міністерстві зазначають - Європейський тиждень імунізації - це ініціатива, спрямована лише на підвищення рівня інформованості громадян про інфекції та переваги імунізації. Мовляв, нікого й ні до чого не змушуватимуть, а просто намагатимуться надати українцям більше інформації.