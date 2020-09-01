Болгарський уряд вкотре змінив правила в'їзду на свою територію для іноземців. Нові правила зачеплять й українців, які часто подорожують у Болгарію.

Про зміну правил в'їзду повідомляє посольство України в Республіці Болгарія на своїй сторінці у фейсбуці.

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Нове рішення болгарського уряду визначає, що з першого дня осені 2020 року українці зможуть відвідувати Болгарію без проходження ПЛР-тестування на коронавірус і 14-денної самоізоляції.

Попередньо визначено, що ці обмеження будуть зняті щонайменше з 1 до 30 вересня. Надалі їх можуть продовжити.

До слова, після нещодавнього оновлення рішення українського уряду щодо країн з високим рівнем поширення коронавірусу Болгарія залишилася в зеленій зоні. Тож ні тестування, ні самоізоляції не потрібні будуть і після повернення додому.

Коротко про коронавірус у Болгарії: