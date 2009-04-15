Поттера перенесли

Чарівника чекайте швидше.

Прем’єра шостої частини поттеріани "Гаррі Поттер і напівкровний принц", що повинна була відбутися сімнадцятого липня, перенесена на 15 число. Як повідомляється в офіційному прес-релізі компанії Warner Bros, випускати стрічку в середу, а не у п’ятницю, як було задумано раніше, буде вигідніше в комерційному плані.Попередній фільм "Гаррі Поттер і орден Фенкіса" також вийшов посеред тижня, і продемонстрував кращі касові збори, ніж будь-які попередні частини кіноепопеї. У день прем’єри стрічка заробила 44 мільйони доларів США. Від "Напівкровного принца" Warner Bros очікують ще кращих показників, адже стрічка в той час не матиме безпосередніх конкурентів у цьому жанрі.Додамо, що перший реліз картини був запланований на листопад 2008 року, однак продюсери перенесли прем’єру стрічки, аби здобути титул "найочікуванішого" фільму літа 2009. Отож, 15 липня цього року стрічка "Гаррі Поттер і напівкровний принц" - на світових екранах.