Потужне зіткнення двох машин на Рівненщині, тіла витягали рятувальники: страшні кадри

У другій половині дня 13 січня на Рівненщині сталася моторошна аварія, що забрала життя двох людей. Трагедія трапилась неподалік дачного масиву села Нова Українка.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Рівненської області.

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52-річний водій Opel Astra зіштовхнувся з легковиком BMW під керуванням 38-річного чоловіка.

Внаслідок аварії загинули двоє пасажирів BMW. З понівеченої автівки їхні тіла діставали рятувальники. Наразі поліцейські встановлюють особи загиблих. Обох водіїв із травмами різного ступеня госпіталізували до лікарні.

За попередньою інформацією, 52-річний водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Загинуло двоє людей

Тіла загиблих діставали рятувальники