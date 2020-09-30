Потужний смерч пронісся в Криму і добряче налякав людей: моторошні відео
В окупованому Росією Криму зафіксували сильний смерч, який з'явився над морем. Він пронісся в безпосередній близькості від селища Утьос поблизу Алушти.
Стихію на узбережжі Чорного моря зняли на фото і відео очевидці, після чого кадри були опубліковані в мережі, повідомляє 24 канал.
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Що відомо про смерч біля Алушти
- Смерч великого розміру з'явився вранці 30 вересня і пронісся біля пляжу в селищі Утьос.
- Під час похмурої погоди стихія утворила цілу вируючу "морську хмару". А його повітряний стовп піднявся високо в небо.
- Користувачі в мережі відзначили, що видовище й справді було страхітливим.