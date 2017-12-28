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Потужний вибух пролунав в Аргентині: є жертви

13:10, сьогодні 589 Читать новость на русском
Потужний вибух пролунав в Аргентині
Потужний вибух пролунав в Аргентині / Screenshot

У середу, 27 грудня, в Аргентині на зерновому терміналі в річковому порті Пуерто-Хенераль-Сан-Мартін пролунав потужний вибух.

Внаслідок якого загинула одна людина, ще 8 людей отримали поранення, з них більшість отримали серйозні опіки. Про це повідомили пожежники і співробітники поліції, інформує "РИА Новости".

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Потужний вибух викликав паніку у місцевого населення. На місці вибуху було помітно стовп з диму.

Наразі немає офіційної версії, що стало причиною вибуху. За попередніми даними, спричинити вибух могла зернова пил, яка накопичилася за кілька днів. Ймовірно, вона загорілася від випадкової іскри.

Всіх постраждалих доставили до лікарні.

До слова, у вівторок, 26 грудня, жителі анексованого Криму повідомляють про гучний хлопок, схожий на вибух, який пролунав над Сімферополем.

Теги: Жертви Вибух Аргентина
Джерело: 24 Канал
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